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Україна та МВФ обговорили держбюджет на 2021 рік

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 10:15
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Україна та МВФ обговорили держбюджет на 2021 рік

Сторони націлені на співпрацю.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Мінфін та МВФ провели переговори щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Як зазначили у Мінфіні, переговори були успішними. Зокрема, акцент було створено на формуванні спільного з фондом бачення таких показників, як рамки доходів, витрат і дефіциту.

«В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною і МВФ», - зазначили в українському уряді.

Також сторони обговорили надання Україні кредиту. Як відомо, цьогоріч українська сторона не отримає траншу допомоги від МВФ.

 

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