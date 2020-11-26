Україна та МВФ обговорили держбюджет на 2021 рік

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 10:15

Сторони націлені на співпрацю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Мінфін та МВФ провели переговори щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Як зазначили у Мінфіні, переговори були успішними. Зокрема, акцент було створено на формуванні спільного з фондом бачення таких показників, як рамки доходів, витрат і дефіциту.

«В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною і МВФ», - зазначили в українському уряді.

Також сторони обговорили надання Україні кредиту. Як відомо, цьогоріч українська сторона не отримає траншу допомоги від МВФ.