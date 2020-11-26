Україна та МВФ обговорили держбюджет на 2021 рік

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Сторони націлені на співпрацю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Мінфін та МВФ провели переговори щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Як зазначили у Мінфіні, переговори були успішними. Зокрема, акцент було створено на формуванні спільного з фондом бачення таких показників, як рамки доходів, витрат і дефіциту.
«В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною і МВФ», - зазначили в українському уряді.
Також сторони обговорили надання Україні кредиту. Як відомо, цьогоріч українська сторона не отримає траншу допомоги від МВФ.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
13:14: Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз
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