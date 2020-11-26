Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз 09:37
В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус 09:02
У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус 08:36
Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини 14:57
В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації 13:50
Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз 13:14
На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень 12:43
Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус 12:14
Це у нас внизу пандемія, а Безос потроївся зверху – Улянов 10:20
Швидко розбагатівший Ілон Маск наздогнав Джеффа Безоса 13:46
У «Слузі народу» відреагували на нове інтерв'ю Богдана 09:47
Ще одна тепла карибська країна стала доступною для українських мандрівників.
Новину передає «Преса України».
Посл України Вадим Пристайко та верховний комісар Сент-Вінсента і Гренадін в Британії Ценіо Льюїс підписали угоду про встановлення безвізового режиму між двома країнами.
«Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсента і Гренадін в Великої Британії ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком, і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців», - запевнив Пристайко.
За його словами, підписання угоди є швидкою дипломатичною перемогою, адже дипвідносини між країнами були встановлені лише у минулому році.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
13:14: Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз
12:43: На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень
12:14: Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.