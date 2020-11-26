Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 09:37

Ще одна тепла карибська країна стала доступною для українських мандрівників.

Новину передає «Преса України».

Посл України Вадим Пристайко та верховний комісар Сент-Вінсента і Гренадін в Британії Ценіо Льюїс підписали угоду про встановлення безвізового режиму між двома країнами.

«Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсента і Гренадін в Великої Британії ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком, і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців», - запевнив Пристайко.

За його словами, підписання угоди є швидкою дипломатичною перемогою, адже дипвідносини між країнами були встановлені лише у минулому році.