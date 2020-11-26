В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 09:02

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 677 189 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 15 331 людину. Про це повідомив міністр Максим Степанов. На жаль, це черговий анти рекорд в Україні.

Тепер загальна кількість хворих становить 677 189 осіб. За минулу добу було зафіксовано 225 летальних випадків та 9 617 людей одужали.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві - 1399, Запорізькій області – 898, Київській області – 976.