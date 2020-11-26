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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 677 189 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 15 331 людину. Про це повідомив міністр Максим Степанов. На жаль, це черговий анти рекорд в Україні.
Тепер загальна кількість хворих становить 677 189 осіб. За минулу добу було зафіксовано 225 летальних випадків та 9 617 людей одужали.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві - 1399, Запорізькій області – 898, Київській області – 976.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
13:14: Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз
12:43: На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень
12:14: Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус
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