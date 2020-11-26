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В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 09:02
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В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 677 189 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 15 331 людину. Про це повідомив міністр Максим Степанов. На жаль, це черговий анти рекорд в Україні.

Тепер загальна кількість хворих становить 677 189 осіб. За минулу добу було зафіксовано 225 летальних випадків та 9 617 людей одужали.  

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві - 1399, Запорізькій області – 898, Київській області – 976.

 

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