У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 08:36

Стало відомо, як навчатимуться студенти, у яких таки виявлять коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у Львові студентам дали можливість безкоштовно здавати ПЛР-тест на коронавірус. Зокрема, мова йде про студентів, які мають ознаки ГРВІ.

Щоб безкоштовно пройти тест студент повинен зателефонувати в адміністрацію закладу, яка формуватиме списки людей, які повинні пройти тест. Після цього списки відправлять в установу охорони здоров'я й до студентів виїжджатиме бригада для забору мазків.

Результати тестів обіцяють озвучувати протягом доби. У разі виявлення коронавірусу студент вчитиметься дистанційно й перебуватиме на самоізоляції.