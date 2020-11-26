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Стало відомо, як навчатимуться студенти, у яких таки виявлять коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у Львові студентам дали можливість безкоштовно здавати ПЛР-тест на коронавірус. Зокрема, мова йде про студентів, які мають ознаки ГРВІ.
Щоб безкоштовно пройти тест студент повинен зателефонувати в адміністрацію закладу, яка формуватиме списки людей, які повинні пройти тест. Після цього списки відправлять в установу охорони здоров'я й до студентів виїжджатиме бригада для забору мазків.
Результати тестів обіцяють озвучувати протягом доби. У разі виявлення коронавірусу студент вчитиметься дистанційно й перебуватиме на самоізоляції.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
13:14: Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз
12:43: На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень
12:14: Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус
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