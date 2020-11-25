Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини

Аня Мартинюк 25 листопада 2020, 14:57

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відверто розповіла про викидень, який трапився у неї цьогоріч.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Герцогиня Сассекська Меган Маркл втратила дитину. У липні поточного року у неї трапився викидень. 39-річна дружина принца Гаррі розповіла про трагедію виданню New York Times.

За її словами, одного дня вона відчула сильні судоми, переодягаючи свою першу дитину Арчі. Згодом вона опинилася у лікарні. Маркл розповіла, що відчула, що щось не гаразд.

«Я опустилася на підлогу з ним (Арчі – ред.) на руках, наспівуючи колискову, щоб ми обоє були спокійними, весела мелодія різко контрастувала з моїм відчуттям, що щось не так», - зазначила вона.

Меган Маркл додала, що подію болісно пережила і вона і її чоловік.