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Дружина принца Гаррі Меган Маркл відверто розповіла про викидень, який трапився у неї цьогоріч.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Герцогиня Сассекська Меган Маркл втратила дитину. У липні поточного року у неї трапився викидень. 39-річна дружина принца Гаррі розповіла про трагедію виданню New York Times.
За її словами, одного дня вона відчула сильні судоми, переодягаючи свою першу дитину Арчі. Згодом вона опинилася у лікарні. Маркл розповіла, що відчула, що щось не гаразд.
«Я опустилася на підлогу з ним (Арчі – ред.) на руках, наспівуючи колискову, щоб ми обоє були спокійними, весела мелодія різко контрастувала з моїм відчуттям, що щось не так», - зазначила вона.
Меган Маркл додала, що подію болісно пережила і вона і її чоловік.
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
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