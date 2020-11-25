В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації

Аня Мартинюк 25 листопада 2020, 13:50

В НБУ закликали українців не вестися на повідомлення про те, що держава начебто компенсує їм 50 тисяч гривень на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, у прес-службі НБУ повідомили, що українці почали отримувати повідомлення від шахраїв про начебто онлайн компенсації від держави.

«Он-лайн компенсація від держави» - ще один гачок, на який шахраї ловлять довірливих українців», - відзначили в НБУ.

Зокрема, зловмисники обіцяють гроші довірливим українцям нібито на оплату комуналки, для отримання медичних послуг чи оплату товарів іноземного виробництва. Потенційні жертви отримують на мобільний телефон сповіщення, яке спрямовує їх на шахрайський сервіс, де пропонується заплатити комісію 100-200 грн для отримання 50 тисяч гривень «компенсації від держави».

«Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію і інші фальшиві послуги. І так до тих пір, поки людина не витратить усі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка», - наголосили в НБУ.

В НБУ закликають українців дзвонити на гарячу лінію банку «0 800 505 240» або на лінію кіберполіції «0 800 505 170» у разі виникнення подібних ситуацій.