Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз

Аня Мартинюк 25 листопада 2020, 13:14

Політик Михайло Саакашвілі вважає, що проблем в Україні значно побільшає й вони призведуть до однієї великої кризи.

Новину передає «Преса України».

Голова виконкому Нацради реформ України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі виступив в ефірі телеканалу «Україна 24». Він заявив, що українська економіка близька до катастрофи, якої не було з 1990-х років.

«Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильна бюджетна криза. З наступного року Україна матиме проблеми з виплатами зарплат і пенсій ... Такого в Україні не було з 1990-х років», - зазначив Саакашвілі.

Політик вірить, що ситуацію не покращить навіть угода з МВФ про надання українській стороні чергового кредиту. За словами Саакашвілі, наразі країна з закритими очима йде у прірву.