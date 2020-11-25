В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації 13:50
Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз 13:14
На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень 12:43
Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус 12:14
Це у нас внизу пандемія, а Безос потроївся зверху – Улянов 10:20
Швидко розбагатівший Ілон Маск наздогнав Джеффа Безоса 13:46
У «Слузі народу» відреагували на нове інтерв'ю Богдана 09:47
Вакцину Pfizer від COVID-19 ретельно перевірить група вчених 13:42
Міністр Максим Степанов нагадав, що поліція має право штрафувати українців на місці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу. За його словами, всього за 4 дні, починаючи з 21 листопада, в країні було накладено 2111 штрафів за відмову носити маску у громадському місці.
Як відомо, штраф становить 170 до 255 гривень. Тобто щонайменше у казну пішло понад 358 тисяч гривень. Нагадаємо, поліція штрафує на місці у тих випадках, якщо людина не реагує на вимогу вдягнути маску у громадському місці.
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
13:14: Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз
12:43: На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень
12:14: Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус
10:20: Це у нас внизу пандемія, а Безос потроївся зверху – Улянов
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.