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На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень

Аня Мартинюк 25 листопада 2020, 12:43
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На штрафах за відсутність масок вдалось «заробити» понад 360 тисяч гривень

Міністр Максим Степанов нагадав, що поліція має право штрафувати українців на місці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу. За його словами, всього за 4 дні, починаючи з 21 листопада, в країні було накладено 2111 штрафів за відмову носити маску у громадському місці.

Як відомо, штраф становить 170 до 255 гривень. Тобто щонайменше у казну пішло понад 358 тисяч гривень. Нагадаємо, поліція штрафує на місці у тих випадках, якщо людина не реагує на вимогу вдягнути маску у громадському місці.

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