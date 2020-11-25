Звільняти незаконно – Українцям розповіли про право не проходити тест на коронавірус

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Так, не у всіх випадках заяви збоку керівництва про звільнення через не пройдений тест на коронавірус будуть законними.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Мін’юсту попередили українців, що роботодавці не мають права вимагати від них проходження тесту на коронавірус. А саме після виходу з відпустки чи лікарняного. Якщо відповідний пункт не прописаний у трудовому договорі, то роботодавець не може звільнити працівника, який відмовився пред’являти тест з негативним результатом на COVID-19.
«Отже, якщо при влаштуванні на роботу ви підписували трудовий договір чи колективний договір, де зазначені вимоги щодо обов’язкового проходження ПЛР-тестуванні після відпустки, «лікарняного» або за іншою вимогою роботодавця, в такому разі невиконання цієї вимоги буде трактуватися як порушення умов трудового чи колективного договору. Якщо ці вимоги не передбачені договором, а вас відсторонюють від роботи через відсутність ПЛР-тесту − це порушення законодавства», - йдеться у повідомленні.
У Мін’юсті нагадали, що обов’язкове тестування на коронавірус передбачене у випадку, коли людина звертається за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби та у випадках, коли людина контактувала з хворим на коронавірус. Медичні працівники повинні регулярно проходити тестування на коронавірус.
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