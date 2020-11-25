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У Вінниці відмовились встановлювати Новорічну ялинку

Аня Мартинюк 25 листопада 2020, 11:30
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У Вінниці відмовились встановлювати Новорічну ялинку

Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Мер міста Вінниця Сергій Моргунов попередив, що цьогоріч жителі та гості міста не побачать головної новорічної ялинки, яку зазвичай встановлюють у центрі міста. 

У соцмережі Facebook він зазначив, що ситуація із захворюваності на коронавірус тривожна.

«Чи не кожен день в Україні з'являються нові антирекорди. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята жителі зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не піддавали себе і рідних на небезпеці підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат», - зазначив Моргунов.

Тим не менше, святковий настрій створять вулична ілюмінація та прикраси, а на Майдані Незалежності встановлять вертеп.

 

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