В Україні понад 200 нових смертей від коронавірусу

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Кількість летальних випадків стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 25 листопада в Україні 661 858 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 13 882 особи. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області – 1255, Запорізькій області – 1086, Києві – 980, Одеській області – 976.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 229 людей. За весь період спостереження 11 492 людини. Одужати за весь період спостереження вдалось 307 778 українцям.
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