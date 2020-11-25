Це у нас внизу пандемія, а Безос потроївся зверху – Улянов

Аня Мартинюк 25 листопада 2020, 10:20

Український письменник відреагував на рекордне підняття індексу Dow Jones на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Український письменник та блогер Анатолій Улянов прокоментував встановлення фондовим індексом Dow Jones світового рекорду. Як відомо, індекс Dow Jones вперше перевищив позначку в 30 тисяч пунктів.

На своїй сторінці у соцмережі Улянов відзначив, що тим часом 18 мільйонів американців не можуть заплатити за житло, і виявилися на порозі виселення перед «темною зимою». Так, письменник натякнув на важкі часи на тлі нової хвилі пандемії.

«Знову і знову 2020-й рік викриває головну брехню неоліберальної пропаганди, яка стверджує, що свобода ринку рівнозначна свободі людини; що чим краще ринку, тим краще нам. Чи так це? Що ми бачимо в реальності? 40 мільйонів американців виявилися без роботи, зеки ховають ковідні трупи в братські могили за $2 на годину, бездомність на підйомі. Як справи у "вільного ринку"? Так офігенно!» - написав він.

Коментуючи ситуацію з підйомом акцій на тлі нестачі ліжок у лікарнях Улянов додав, що «це у нас внизу пандемія, а Безос потроївся зверху». Так він мав на увазі багатіїв, які продовжують багатіти.

Индекс Dow Jones впервые в истории достиг отметки 30,000… Тем временем, 18 миллионов американцев не могут заплатить за... Опубликовано Anatoli Ulyanov Вторник, 24 ноября 2020 г.

«Як же так, коли один за іншим закривається малий бізнес? А так, що спекулятивна біржова економіка існує в іншій реальності, ніж ми з вами, і єдиними бенефіціарами цих рекордів є олігархи, монополісти, багатії. І все успіхи ринку - це їхні успіхи. І для них. Ні, ми не всі в цьому разом», - зазначив він.

Улянов наголосив, що між людьми та Безосом безодня нерівності, несправедливості та страждань.