Зимові свята в Україні можуть прийти у локдауні

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 14:11

Невтішний прогноз зробив Тимофій Милованов.

Новину передає «Преса України».

Позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов виступив в ефірі ток-шоу «Свобода слова». Він попередив українців, що в Україні можуть ввести жорсткий карантин. А саме на Різдвяні свята.

Очікується, що жорсткий локдаун може тривати 3-4 тижні. За словами Милованова, карантин вихідного дня не дав результату й кількість хворих на коронавірус лише зростає.