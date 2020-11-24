Зимові свята в Україні можуть прийти у локдауні

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Невтішний прогноз зробив Тимофій Милованов.
Новину передає «Преса України».
Позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов виступив в ефірі ток-шоу «Свобода слова». Він попередив українців, що в Україні можуть ввести жорсткий карантин. А саме на Різдвяні свята.
Очікується, що жорсткий локдаун може тривати 3-4 тижні. За словами Милованова, карантин вихідного дня не дав результату й кількість хворих на коронавірус лише зростає.
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