Швидко розбагатівший Ілон Маск наздогнав Джеффа Безоса

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 13:46

Підприємець Ілон Маск опустив Біла Гейтса на третю сходинку найбагатших людей світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що Ілон Маск обігнав Білла Гейтса за рівнем багатства. Наразі власний капітал Маска становить 128 мільярдів доларів.

Багатство Маска цього місяця стабільно зростало. Так, ринкова капіталізація Tesla зросла до 498 мільярдів доларів, оскільки вона має приєднатися до S&P 500 у грудні цього року.

В результаті стрибок чистого капіталу Маска ставить його на друге місце після Джеффа Безоса, чистий капітал якого становить 182 мільярди доларів. Нагадаємо, у Гейтса, який спустився на третю сходинку, чистий капітал рівний 118,4 млрд доларів.