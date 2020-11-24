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Російська вакцина Sputnik V буде найдешевшою

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 13:25
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Російська вакцина Sputnik V буде найдешевшою

У Росії запланували виготовити понад мільйон доз у наступному році.

Новину передає «Преса України».

За даними впливового видання Reuters, російська вакцина від коронавірусу під назвою Sputnik V біде дешевшою, ніж її конкуренти. Так, Москва планує  виробляти понад 1 мільярд доз як вдома, так і за кордоном наступного року.

Відповідну заяву зробив глава російського суверенного фонду Кирил Дмитрієв. Він також додав, що вакцина Sputnik V була ефективною на 91,4% на 28 день та понад 95% на 42 день після введення. Детальна інформація про точні ціни на вакцину очікується пізніше.

 

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