Російська вакцина Sputnik V буде найдешевшою

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У Росії запланували виготовити понад мільйон доз у наступному році.
Новину передає «Преса України».
За даними впливового видання Reuters, російська вакцина від коронавірусу під назвою Sputnik V біде дешевшою, ніж її конкуренти. Так, Москва планує виробляти понад 1 мільярд доз як вдома, так і за кордоном наступного року.
Відповідну заяву зробив глава російського суверенного фонду Кирил Дмитрієв. Він також додав, що вакцина Sputnik V була ефективною на 91,4% на 28 день та понад 95% на 42 день після введення. Детальна інформація про точні ціни на вакцину очікується пізніше.
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