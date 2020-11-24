НБУ відзвітував про різке скорочення прибутків банків

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Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
У НБУ повідомили, що за 9 місяців 2020 року витратити українських банків склали 169,42 млрд грн. Це на 13,7% більше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Як зазначається, причина такого ходу подій - підвищення резервів. А саме в два з половиною рази в річному вимірі до 23,3 млрд грн.
Разом з тим регулятор відзначив, що комісійні витрати банків виросли на 29,9% до 19,26 млрд грн, а процентні знизилися на 12,5% - до 53,92 млрд грн.
Відзначається також, що у жовтні, окремо банки отримали 2,22 млрд грн чистого прибутку. Це в 1,6 рази менше, ніж за такий же період минулого року. З січня по жовтень чистий прибуток скоротився на 23,4%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
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