НБУ відзвітував про різке скорочення прибутків банків

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 12:54

Стало відомо, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

У НБУ повідомили, що за 9 місяців 2020 року витратити українських банків склали 169,42 млрд грн. Це на 13,7% більше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Як зазначається, причина такого ходу подій - підвищення резервів. А саме в два з половиною рази в річному вимірі до 23,3 млрд грн.

Разом з тим регулятор відзначив, що комісійні витрати банків виросли на 29,9% до 19,26 млрд грн, а процентні знизилися на 12,5% - до 53,92 млрд грн.

Відзначається також, що у жовтні, окремо банки отримали 2,22 млрд грн чистого прибутку. Це в 1,6 рази менше, ніж за такий же період минулого року. З січня по жовтень чистий прибуток скоротився на 23,4%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.