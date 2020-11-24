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МВФ зажадав від України скасувати банківську таємницю

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 12:28
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МВФ зажадав від України скасувати банківську таємницю

У фонді вірять, що українські платники таку ідею оцінять.

Новину передає «Преса України».

МВФ озвучив чергову вимогу до України для отримання останнього кредиту. Так, у фонді вважають, що податкова повинна отримувати необмежений доступ до рахунків українських платників податків.

У звіті Міжнародного валютного фонду про технічну допомогу Україні зазначено, в Україні потрібно скасувати банківську таємницю. Наразі податкова має можливість отримати доступ до фінансової інформації в конкретних випадках за рішенням суду.

Разом з тим МВФ підтримує введення непрямого методу контролю за сплатою податків. Ще одна пропозиція фонду - ввести механізм добровільного декларування. У МВФ вірять, що українські платники податків з радістю сприймуть таку ідею й їхня відповідальність посилиться.

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