МВФ зажадав від України скасувати банківську таємницю

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 12:28

У фонді вірять, що українські платники таку ідею оцінять.

Новину передає «Преса України».

МВФ озвучив чергову вимогу до України для отримання останнього кредиту. Так, у фонді вважають, що податкова повинна отримувати необмежений доступ до рахунків українських платників податків.

У звіті Міжнародного валютного фонду про технічну допомогу Україні зазначено, в Україні потрібно скасувати банківську таємницю. Наразі податкова має можливість отримати доступ до фінансової інформації в конкретних випадках за рішенням суду.

Разом з тим МВФ підтримує введення непрямого методу контролю за сплатою податків. Ще одна пропозиція фонду - ввести механізм добровільного декларування. У МВФ вірять, що українські платники податків з радістю сприймуть таку ідею й їхня відповідальність посилиться.