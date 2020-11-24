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Озвучені переможці American Music Awards 2020

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 11:43
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Озвучені переможці American Music Awards 2020

Тейлор Свіфт поповнила арсенал статуеток трьома новими нагородами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, хто став фаворитом на American Music Awards 2020. Церемонія вручення музичних нагород відбулась у Лос-Анджелесі. 

Цьогорічною рекордсменкою за кількістю нагород стала не одна Тейлор Свіфт. До слова, у 2019 році вона побила рекорд Майкла Джексона, взявши за всю свою кар’єру 29 статуеток. У короля поп-музики було 24. Цьогоріч Свіфт була удостоєна 3 нагород. Стільки ж отримали Джастін Бібер, The Weeknd і Dan + Shay.

Відзначимо, що Тейлор Свіфт перемогла як краща артистка, артистка року. Також вона отримала нагороду за краще відео.

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