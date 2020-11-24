Озвучені переможці American Music Awards 2020

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 11:43

Тейлор Свіфт поповнила арсенал статуеток трьома новими нагородами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, хто став фаворитом на American Music Awards 2020. Церемонія вручення музичних нагород відбулась у Лос-Анджелесі.

Цьогорічною рекордсменкою за кількістю нагород стала не одна Тейлор Свіфт. До слова, у 2019 році вона побила рекорд Майкла Джексона, взявши за всю свою кар’єру 29 статуеток. У короля поп-музики було 24. Цьогоріч Свіфт була удостоєна 3 нагород. Стільки ж отримали Джастін Бібер, The Weeknd і Dan + Shay.

Відзначимо, що Тейлор Свіфт перемогла як краща артистка, артистка року. Також вона отримала нагороду за краще відео.