Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На G20 вирішили допомогти постраждалим від коронавіруса країнам
  • В Україні понад 12 тисяч нових хворих на COVID-19
  • Тут щось не так – Ілон Маск пройшов 4 тести на коронавірус

В Ізраїлі не захотіли пити українську кока-колу

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 11:11
Версія для друку
В Ізраїлі не захотіли пити українську кока-колу

Відома мережа відмовилась купувати напій українського виробництва. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що найбільша роздрібна мережа Ізраїлю Рамі Леві відмовилась продавати українську кока-колу. Причина – напій має поганий смак. Також на споживачів начебто вплинуло маркування українською мовою.

Так, імпорт напою в 1,5-літрових пляшках буде припинено.

«Ми припинимо замовляти 1,5-літрові пляшки української кока-коли. Поки що в магазинах є товарний запас, але в подальшому ми не будемо замовляти цей напій у великій тарі», - прокоментував заступник директора Рамі Леві Йосі Сабато.

Тим не менше, українська кока-кола в тарі 0,33 л продаватиметься й надалі. До слова, українська кока-кола дешевша від ізраїльської, що також стало своєрідним маркером низької якості напою. 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції