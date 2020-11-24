В Ізраїлі не захотіли пити українську кока-колу

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 11:11

Відома мережа відмовилась купувати напій українського виробництва.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що найбільша роздрібна мережа Ізраїлю Рамі Леві відмовилась продавати українську кока-колу. Причина – напій має поганий смак. Також на споживачів начебто вплинуло маркування українською мовою.

Так, імпорт напою в 1,5-літрових пляшках буде припинено.

«Ми припинимо замовляти 1,5-літрові пляшки української кока-коли. Поки що в магазинах є товарний запас, але в подальшому ми не будемо замовляти цей напій у великій тарі», - прокоментував заступник директора Рамі Леві Йосі Сабато.

Тим не менше, українська кока-кола в тарі 0,33 л продаватиметься й надалі. До слова, українська кока-кола дешевша від ізраїльської, що також стало своєрідним маркером низької якості напою.