В Ізраїлі не захотіли пити українську кока-колу

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Відома мережа відмовилась купувати напій українського виробництва.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що найбільша роздрібна мережа Ізраїлю Рамі Леві відмовилась продавати українську кока-колу. Причина – напій має поганий смак. Також на споживачів начебто вплинуло маркування українською мовою.
Так, імпорт напою в 1,5-літрових пляшках буде припинено.
«Ми припинимо замовляти 1,5-літрові пляшки української кока-коли. Поки що в магазинах є товарний запас, але в подальшому ми не будемо замовляти цей напій у великій тарі», - прокоментував заступник директора Рамі Леві Йосі Сабато.
Тим не менше, українська кока-кола в тарі 0,33 л продаватиметься й надалі. До слова, українська кока-кола дешевша від ізраїльської, що також стало своєрідним маркером низької якості напою.
09:47: У «Слузі народу» відреагували на нове інтерв'ю Богдана
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