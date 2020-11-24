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Траншу МВФ в цьому році не буде – Милованов

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 10:28
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Траншу МВФ в цьому році не буде – Милованов

Радник Андрія Єрмака пояснив, чому Україна опинилась в такій ситуації.

Новину передає «Преса України».

Позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов виступив в ефірі ток-шоу «Свобода слова», що на ICTV. Він зробив важливу заяву, попередивши, що у 2020 році Україна не отримає грошей МВФ.

За словами Милованова, причина такого ходу подій - дефіцит часу. Так, Київ може сподіватися на позику грошей з інших джерел. 

«Траншу не буде. Це просто нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу в цьому році не буде», - заявив він.

Милованов також додав, що такий хід подій дасть сигнал усім фінансовим ринкам. Тому українська сторона має шанс отримати гроші на тлі триваючих переговорів з МВФ.

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