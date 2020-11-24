В Україні плюс 12 287 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 09:17

Не меншає добова кількість нових летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Станом на 24 листопада в світі зафіксовано понад 59 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. В Україні тим часом кількість хворих збільшилась на 12 287 осіб до 647 976 осіб.

Про це повідомили на Telegram-каналі «Коронавірус інфо». За минулу добу померли 188 осіб. Також 8 298 пацієнтів з коронавірусом одужали.

Найбільша кількість нових випадків зараження за минулу добу була зафіксована в Києві, плюс 1422 особи, Київській області, плюс 1089 осіб, Дніпропетровській області, плюс 952 особи.