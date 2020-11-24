У «Слузі народу» відреагували на нове інтерв'ю Богдана

Аня Мартинюк 24 листопада 2020, 09:47

Олександр Дубінський дав оцінку слвоам та намірам колишнього голови Офісу президента.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував свіже інтерв’ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана для російської телеведучої Ксенії Собчак. На своїй сторінці у соцмережі нардеп зазначив, що сприйняв заяви Богдана як сигнал в сторону Кремля про готовність створювати нову політичну силу «з нейтральним по відношенню до геополітичних центрів статусом».

«Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Московією і Вашингтоном. Де Богдан, мабуть, хоче виступити містком і комунікатором на тлі застарілих моделей старої еліти», - прокоментував Дубінський.

Посмотрел интервью Богдана - Собчак. Воспринял его как сигнал в сторону Кремля о готовности создавать новую... Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 23 ноября 2020 г.

За його словами, це цілком реальний проект за відсутності альтернатив. Підсумовуючи він навів слова Богдана, зазначивши, що політиці потрібна «свіжа двіжуха».