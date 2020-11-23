Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 14:16

Стало відомо, які країни охоче продає українцям картоплю.

Новину передає «Преса України».

За даними Державної митної служби, в січні-жовтні 2020 року Україна збільшила імпорт картоплі до 259,1 тисячі тонн. Це на 60,8% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли фіксували імпорт 161 тисячу тонн.

Так, імпорт популярного серед українців продукту збільшився майже на 70% - до 55,09 мільйона доларів. Україну найбільше забезпечують картоплею Білорусь, майже 44%, Нідерланди, 22,05%, РФ, 13,2%.

Тим часом експорт картоплі з України становив 2,81 тисячі тонн на суму 849 тисяч доларів. Це на 81,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.