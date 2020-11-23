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Вакцину Pfizer від COVID-19 ретельно перевірить група вчених

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 13:42
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Вакцину Pfizer від COVID-19 ретельно перевірить група вчених

Також стала відома дата першої презентації-перевірки вакцини від COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Американська адміністрація з питань харчових продуктів і медикаментів (FDA) оголосила про проведення засідання з огляду вакцин Pfizer COVID-19 для свого Консультативного комітету з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів (VRBPAC). Подія відбудеться 10 грудня 2020 року.  

До слова, VRBPAC - це спеціалізована група вчених, яка переглядає дані щодо нових застосувань вакцин перед FDA. Відомо, що VRBPAC проведе декілька засідань перед тим, як видавати остаточний дозвіл на вакцину.

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