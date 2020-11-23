Синоптик розповіла, де в Україні йтиме мокрий сніг

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Разом з тим вона прогнозує тепло в більшості областей країни.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила українців, що 24 листопада в Україні буде тепло як для кінця листопада. Стовпчики термометрів покажуть +4+8 градусів вдень. На Сході +2+4 градуси.
«Проте ця об'єктивність може знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний, північно-західний вітер. Це - раз. А два - на Півночі, Сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно», - розповіла вона.
Так, на Сході очікується дощ з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. У столиці пройде невеликий дощ, а температура повітря сягне +4+6 градусів.
13:42: Вакцину Pfizer від COVID-19 ретельно перевірить група вчених
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12:07: Зеленський планував змінити Конституцію та припинити війну на Донбасі – Богдан
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