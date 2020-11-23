Зеленський та Єрмак синхронно вилікувалися від Covid-19

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З нагоди події Зеленський записав відео.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 листопада, український президент Володимир Зеленський повідомив, що поборов коронавірус. Так, голова держави записав відповідне відео звернення й опублікував його в Telegram-каналі.
«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Повинні розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Все це вкрай важливо і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відтепер я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі», - зазначив Зеленський.
Варто додати, що коронавірус в один і той же день виявили у глави офісу президента Андрія Єрмака. А саме 9 листопада. Сьогодні ж Єрмак заявив, що також одужав від смертоносного китайського вірусу. До слова, Зеленський та Єрмак лікувалися у «Феофанії».
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