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Зеленський та Єрмак синхронно вилікувалися від Covid-19

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 12:44
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Зеленський та Єрмак синхронно вилікувалися від Covid-19

З нагоди події Зеленський записав відео. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, український президент Володимир Зеленський повідомив, що поборов коронавірус. Так, голова держави записав відповідне відео звернення й опублікував його в Telegram-каналі.

«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Повинні розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Все це вкрай важливо і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відтепер я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі», - зазначив Зеленський.

Варто додати, що коронавірус в один і той же день виявили у глави офісу президента Андрія Єрмака. А саме 9 листопада. Сьогодні ж Єрмак заявив, що також одужав від смертоносного китайського вірусу. До слова, Зеленський та Єрмак лікувалися у «Феофанії».

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