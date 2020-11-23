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Андрій Богдан в інтерв’ю для Ксенії Собчак розповів, чому президент України не реалізував задумане.
Новину передає «Преса України».
Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан розповів у інтерв’ю для Ксенії Собчак про те, що український лідер Володимир Зеленський хотів змінити Конституцію країни. А саме з метою припинення війни на Донбасі. Тим не менше, він не наважився на такий крок.
«Він би хотів прийняти зміни до Конституції, закінчити війну і вийти національним героєм. Нехай би навіть в процесі його критикували», - розповів Богдан.
За його словами, здійснити задумане Зеленським просто неможливо й необхідно шукати «іншу конструкцію». Богдан зауважив, що такий хід подій викликав би масові протести й нестабільність в Україні. На думку Богдана, у зв’язку з цим РФ повинна зробити крок назад.
Нагадаємо, інтерв'ю російській телеведучій Андрій Богдан давав у стамбульському ресторані.
12:07: Зеленський планував змінити Конституцію та припинити війну на Донбасі – Богдан
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09:54: Порошенко с Зеленским затянули Украину в глухой карабахский тупик
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