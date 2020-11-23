Ляшко бідкається – У Слов’янську на виборчу дільницю не пустили собак

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 11:26

Любитель собак Олег Ляшко відреагував на інцидент під час місцевих виборів у Слов’янську.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко зазначив у соцмережі, що у Слов‘янську на виборчу дільницю прийшли безпритульні собаки. Однак тварин у приміщення ніхто не пустив. Політик обурився з приводу інциденту, назвавши членів комісії «безсердечними придурками».

«У Слов‘янську на виборчу дільницю прийшли безпритульні собачки. Члени комісії їх не пустили. Може, через те, що песики були без масок? А якщо серйозно - ви уявляєте, як вони замерзли, що попросились погрітися до чужих людей? Хіба собаки спричинили б якусь шкоду виборчому процесу? Ну, чому люди такі жорстокі до братів наших старших?» - поцікавився Ляшко.

Безсердечні придурки. У Слов‘янську на виборчу дільницю прийшли безпритульні собачки. Члени комісії їх не пустили. Може,... Опубликовано Олегом Ляшко Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Інтернет-спільнота тим часом підтримала Ляшка, звернувши увагу на те, як політик висловився про собак, назвавши їх братами старшими. В результаті однопартієць Олега Ляшка Андрій Лозовий додав, що так про тварин висловлювався письменник Редьярд Кіплінг.