Ляшко бідкається – У Слов’янську на виборчу дільницю не пустили собак

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Любитель собак Олег Ляшко відреагував на інцидент під час місцевих виборів у Слов’янську.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко зазначив у соцмережі, що у Слов‘янську на виборчу дільницю прийшли безпритульні собаки. Однак тварин у приміщення ніхто не пустив. Політик обурився з приводу інциденту, назвавши членів комісії «безсердечними придурками».
«У Слов‘янську на виборчу дільницю прийшли безпритульні собачки. Члени комісії їх не пустили. Може, через те, що песики були без масок? А якщо серйозно - ви уявляєте, як вони замерзли, що попросились погрітися до чужих людей? Хіба собаки спричинили б якусь шкоду виборчому процесу? Ну, чому люди такі жорстокі до братів наших старших?» - поцікавився Ляшко.
Безсердечні придурки. У Слов‘янську на виборчу дільницю прийшли безпритульні собачки. Члени комісії їх не пустили. Може,...Опубликовано Олегом Ляшко Воскресенье, 22 ноября 2020 г.
Інтернет-спільнота тим часом підтримала Ляшка, звернувши увагу на те, як політик висловився про собак, назвавши їх братами старшими. В результаті однопартієць Олега Ляшка Андрій Лозовий додав, що так про тварин висловлювався письменник Редьярд Кіплінг.
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