Порошенко передчасно привітав свого кандидата на пост мера Рівного

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Привітання підопічному пастору він залишив у Telegram-каналі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що політик Петро Порошенко привітав Олександра Третяка з перемогою на місцевих виборах у Рівному. Відповідний допис він залишив у своєму Telegram-каналі.
«Щиро вітаю з переконливою і заслуженою перемогою Олександра Третяка у другому турі на виборах міського голови у Рівному! Величезне дякую всій рівненській команді за фантастичну роботу! Вдячний всім виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашого кандидата!» - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що офіційні результати другого туру виборів міського голови Рівного не оголошені. За мерське місце також бореться Віктор Шакирзян, якого підтримують політсили «Собода» та «Батьківщина».
До слова, знайомі з Олександром Третяком рівняни відзначають, що чоловік дуже амбіційний і любить себе вихваляти.
«Якщо з двох зол вибрати одне, то це Шакирзян. Третяк та його сімейка думають виключно про власний добробут», - відзначив рівнянин Олександр.
Нагадаємо, вибори в Рівному пройшли 22 листопада.
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