Порошенко передчасно привітав свого кандидата на пост мера Рівного

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 10:48

Привітання підопічному пастору він залишив у Telegram-каналі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що політик Петро Порошенко привітав Олександра Третяка з перемогою на місцевих виборах у Рівному. Відповідний допис він залишив у своєму Telegram-каналі.

«Щиро вітаю з переконливою і заслуженою перемогою Олександра Третяка у другому турі на виборах міського голови у Рівному! Величезне дякую всій рівненській команді за фантастичну роботу! Вдячний всім виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашого кандидата!» - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційні результати другого туру виборів міського голови Рівного не оголошені. За мерське місце також бореться Віктор Шакирзян, якого підтримують політсили «Собода» та «Батьківщина».

До слова, знайомі з Олександром Третяком рівняни відзначають, що чоловік дуже амбіційний і любить себе вихваляти.

«Якщо з двох зол вибрати одне, то це Шакирзян. Третяк та його сімейка думають виключно про власний добробут», - відзначив рівнянин Олександр.

Нагадаємо, вибори в Рівному пройшли 22 листопада.