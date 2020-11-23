В РНБО привели нову коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 10:16

Кількість нових хворих, виявлених за добу, майже переступила відмітку 11 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 23 листопада в Україні 635 689 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 945 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1212, Дніпропетровській області – 1093.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 124 пацієнти. За весь період спостереження – 11 075 осіб. Одужати вдалось 291 060 українцям. До слова, за минулу добу одужали 4143 пацієнти з коронавірусною хворобою.