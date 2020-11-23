Харків'яни побачили осінній сніг

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Влада Харкова звернулась до жителів міста.
Новину передає «Преса України».
Жителі Харкова почали активно ділитися у соцмережах фотографіями, на яких видно, що місто вкрило першим снігом. Опади, як й прогнозували синоптики на неділю, 22 листопада, були рясними.
Тим часом голова Харківської ОДА Олексій Кучер нагадав, що разом зі снігом з’являється небезпека виникнення ДТП на дорогах. Він також запевнив, що регіон готовий до погіршення погодніх умов.
Зима близько! ⠀ І сніг надворі яскраво це демонструє. ⠀ Це не тільки красиво та казково. Ускладнення погодних умов...Опубликовано Олексій Кучером Воскресенье, 22 ноября 2020 г.
Тим не менше, він закликав водіїв до уважності на дорогах та приступити до «перевзування» своїх транспортних засобів.
10:48: Порошенко передчасно привітав свого кандидата на пост мера Рівного
08:32: На G20 вирішили допомогти постраждалим від коронавіруса країнам
09:54: Порошенко с Зеленским затянули Украину в глухой карабахский тупик
01:45: Топ-5 актуальных и высокооплачиваемых профессий в бьюти-сфере
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