Харків'яни побачили осінній сніг

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 09:38

Влада Харкова звернулась до жителів міста.

Новину передає «Преса України».

Жителі Харкова почали активно ділитися у соцмережах фотографіями, на яких видно, що місто вкрило першим снігом. Опади, як й прогнозували синоптики на неділю, 22 листопада, були рясними.

Тим часом голова Харківської ОДА Олексій Кучер нагадав, що разом зі снігом з’являється небезпека виникнення ДТП на дорогах. Він також запевнив, що регіон готовий до погіршення погодніх умов.

Зима близько! ⠀ І сніг надворі яскраво це демонструє. ⠀ Це не тільки красиво та казково. Ускладнення погодних умов... Опубликовано Олексій Кучером Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Тим не менше, він закликав водіїв до уважності на дорогах та приступити до «перевзування» своїх транспортних засобів.