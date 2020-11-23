Український плавець Романчук встановив рекорд Європи

Аня Мартинюк 23 листопада 2020, 09:06

Спортсмен першим подолав дистанцію 800 метрів на ISL-2020.

Новину передає «Преса України».

Гордість України, плавець Михайло Романчук у фіналі змагань ISL-2020 показав вражаючий результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Так, організатори ввели заплив для оцінки стаєрської дистанції у контексті її можливого включення у наступному сезоні ISL. Тобто результат не йшов в залік фінального матчу.

Тим не менше, українець фінішував з результатом 7:25.73. А це новий рекорд Європи. За ним другим фінішував спортсмен з Норвегії Генрік Крістіансен, якому знадобилось +0.05 секунд. Закрив трійку Фелікс Обек з Австрії, +6.16 секунд.