Український плавець Романчук встановив рекорд Європи

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Спортсмен першим подолав дистанцію 800 метрів на ISL-2020.
Новину передає «Преса України».
Гордість України, плавець Михайло Романчук у фіналі змагань ISL-2020 показав вражаючий результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Так, організатори ввели заплив для оцінки стаєрської дистанції у контексті її можливого включення у наступному сезоні ISL. Тобто результат не йшов в залік фінального матчу.
Тим не менше, українець фінішував з результатом 7:25.73. А це новий рекорд Європи. За ним другим фінішував спортсмен з Норвегії Генрік Крістіансен, якому знадобилось +0.05 секунд. Закрив трійку Фелікс Обек з Австрії, +6.16 секунд.
10:48: Порошенко передчасно привітав свого кандидата на пост мера Рівного
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09:54: Порошенко с Зеленским затянули Украину в глухой карабахский тупик
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