На G20 вирішили допомогти постраждалим від коронавіруса країнам

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Також учасники G20 вирішили встановити контроль над новим типом коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
У неділю, 22 листопада, вийшла підсумкова заява саміту G20. Учасники саміту підтримали ідею встановити контроль над поширенням коронавіруса нового типу. Вони наголосили, що від цього залежить розвиток світової економіки.
«Ми сповнені рішучості продовжувати, поки це необхідно, використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для збереження життя людей, робочих місць і доходів населення, підтримки відновлення світової економіки, а також підвищення стійкості фінансової системи при одночасному запобіганні ризиків зниження економічної активності», - йшлось в комюніке.
Крім того було прийнято рішення допомогти країнам, які найбільше постраждали від пандемії. Нагадаємо, саміт G20 пройшов в онлайн форматі з 21 по 22 листопада. Головував на саміті король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіза Аль Сауд.
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