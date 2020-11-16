Стоит ли покупать iPhone 12 mini?

zmxn 15 листопада 2020, 07:48

Компания Эппл не устает удивлять поклонников новинками. Но в этом году больше всего внимания вызывает необычайно компактный, хотя и весьма мощный iPhone 12 mini. Что собой представляет самый маленький представитель 12 поколения айфонов и стоит ли он своих денег?

Насколько он меньше базовой модели?

Если базовая модель iPhone 12 поколения в ширину имеет 71,5 мм, а в длину 146,7, то его мини-версия – 64,2 и 131,5 мм соответственно. При этом толщина в 7,4 мм осталась неизменной в обоих моделях. За счет уменьшения габаритов вес маленького смартфона также снизился – почти на 30 г. При этом размеры экрана остались вполне комфортными для просмотра видео, игр или чтения и составляют 5,4 дюйма.

Габариты 12-ки в мини-версии идеально подходят для тех, кто предпочитает совершать большинство манипуляций с гаджетом одной рукой. Ну и конечно же, это настоящая находка для тех, кого смущают огромные «лопаты».

Технические преимущества мини-айфона

Невзирая на скромные размеры, по техническим параметрам мини-версия iPhone 12 не уступает базовой и обладает аналогичными преимуществами:

OLED-экран, дающий высококонтрастное и четкое изображение;

инновационное защитное покрытие дисплея Ceramic Shield;

самый высокий класс защиты от пыли и влаги;

высокопроизводительный процессор А14;

широкоугольная и сверхширокоугольная камеры;

функция ночной съемки;

видеосъемка в режиме Dolby Vision.

Как и другие телефоны 12 поколения, айфон мини заряжается через беспроводную зарядку технологии MagSafe. Сохранив все преимущества базовой версии iPhone 12, мини стоит дешевле.