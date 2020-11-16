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Красивый, ухоженный и здоровый внешний вид - всегда будет в тренде, как для женщин, так и для мужской половины человечества. Именно поэтому бьюти-сфера активно развивается, несмотря на временные кризисы. При наличии творческих способностей и желании дарить красоту другим людям, широкий выбор профильных курсов поможет освоить модную и высокооплачиваемую профессию. Как, например, курсы аппаратного маникюра от Европейской бьюти-бизнес школы “Космотрейд”.
Мир индустрии красоты располагает большим количеством перспективных направлений. Рассмотрим самые популярные.
Несмотря на активное развитие индустрии моды и красоты, конкуренция в нише огромная, что сказывается на оплате труда специалистов. Однако, всегда актуальна недостача первоклассных, креативных и профессиональных мастеров.
Максимально востребованными профессиями, сейчас, считаются мастера перманентного макияжа, медицинского педикюра, массажа. Однако работа в области мед.педикюра и массажа требует наличия базовых медицинских знаний. Предоставлять услуги по нанесению перманента можно, пройдя соответствующие профильные курсы.
В любом случае, высокий уровень сервиса и квалификации, активность и непрерывное развитие помогут наработать авторитет и клиентскую базу в отрасли.
А обеспечить активный старт карьере или создать бизнес в области красоты помогут специализированные медицинские и косметологические курсы от Европейской бьюти-бизнес школы “Космотрейд”.
09:54: Порошенко с Зеленским затянули Украину в глухой карабахский тупик
01:45: Топ-5 актуальных и высокооплачиваемых профессий в бьюти-сфере
14:37: Відкрите кафе дорівнює життю одного українця - Степанов
13:16: У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко
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