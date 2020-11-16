Топ-5 актуальных и высокооплачиваемых профессий в бьюти-сфере

zmxn 15 листопада 2020, 01:45

Красивый, ухоженный и здоровый внешний вид - всегда будет в тренде, как для женщин, так и для мужской половины человечества. Именно поэтому бьюти-сфера активно развивается, несмотря на временные кризисы. При наличии творческих способностей и желании дарить красоту другим людям, широкий выбор профильных курсов поможет освоить модную и высокооплачиваемую профессию. Как, например, курсы аппаратного маникюра от Европейской бьюти-бизнес школы “Космотрейд”.

Выбор профессий в сфере красоты

Мир индустрии красоты располагает большим количеством перспективных направлений. Рассмотрим самые популярные.

Мастер педикюра и маникюра, отличия от подолога. Начать работу в ногтевом сервисе можно после окончания профильных курсов. Она заключается в косметическом уходе за ногами, руками, ногтями. Подолог, который имеет право делать медицинский педикюр, должен иметь медицинское образование. Его деятельность заключается в комплексном косметическом и лечебном уходе за стопами и ногтями, направленном на лечение и профилактику патологий.

Визажист. Специалист по визажу делает разнообразные виды макияжа, задействуя современные методы нанесения декоративной косметики. Он корректирует пропорции лица, скрывает недостатки и подчеркивает достоинства, создавая неповторимый образ. Творческие способности, умение сочетать цвета, фактуры, стили, знание модных тенденций - основа профессии визажиста.

Лешмейкер или специалист по ресницам. Работа мастера заключается в профессиональном наращивании, ламинировании ресниц, а также в процедурах по уходу за ними.

Мастер-бровист, деятельность которого заключается в моделировании и придании красивой формы бровям. Плюс, он обязан разбираться в методах и процедурах по уходу за бровями. При помощи коррекции формы бровей, можно создать более выразительный и привлекательный образ. Изменить то, как воспринимается лицо клиента другими людьми.

Перманент. Мастер контурного (перманентного) макияжа вводит в верхние слои кожи клиента красящий пигмент, который постепенно выходит за 1-2 года. Что гарантирует пролонгированный и стойкий эстетический эффект. Чаще всего, его делают на губах, бровях, глазах. Главное достоинство татуажа - естественный внешний вид, стойкий ко внешним воздействиям.

Массажист. Специалист по массажу механически воздействует на человеческое тело для снятия нервно-мышечного напряжения и нормализации эмоционально-психологического состояния. Работа массажиста требует физической выносливости, знаний основ анатомии, медицины, рефлекторных точек и разнообразных техник воздействия.

Парикмахер, трихолог. Стрижка, покраска и укладка волос, исходя из типа волосяного покрова, особенностей лица и модных тенденций - это сфера деятельности парикмахера. Трихолог же, зачастую, как специалист с мед.образованием, занимается лечением волос и кожи головы. Мастер-парикмахер может повысить свою квалификацию и расширить спектр предоставляемых услуг, пройдя курс трихологии в Школе “Космотрейд”.

Самые востребованные направления - обучение

Несмотря на активное развитие индустрии моды и красоты, конкуренция в нише огромная, что сказывается на оплате труда специалистов. Однако, всегда актуальна недостача первоклассных, креативных и профессиональных мастеров.

Максимально востребованными профессиями, сейчас, считаются мастера перманентного макияжа, медицинского педикюра, массажа. Однако работа в области мед.педикюра и массажа требует наличия базовых медицинских знаний. Предоставлять услуги по нанесению перманента можно, пройдя соответствующие профильные курсы.

В любом случае, высокий уровень сервиса и квалификации, активность и непрерывное развитие помогут наработать авторитет и клиентскую базу в отрасли.

А обеспечить активный старт карьере или создать бизнес в области красоты помогут специализированные медицинские и косметологические курсы от Европейской бьюти-бизнес школы “Космотрейд”.