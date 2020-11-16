Порошенко с Зеленским затянули Украину в глухой карабахский тупик

zmxn 16 листопада 2020, 09:54

... Топовыми новостями украинского медийного пространства середины ноября 2020 года стали: 1) Коронавирус, таки "коварно" овладевший телом президента Украины, охраняемым лучшими медиками и элитными бодигардами. 2) Второй тур местных выборов. 3) Смертельная схватка за президентское кресло Дональда Трампа и Джо Байдена. 4) Карантин выходного дня. 5) Кончина Михаила Жванецкого и Армена Джигарханяна....

... И на самый дальний план отчего-то отодвинуто событие первостепенной важности для Украины -. завершение военной операции в Нагорном Карабахе. Казалось бы абсурд: не может вооруженный конфликт в Закавказье иметь главенствующее значение для нашего государства. Может! И давайте разберемся - почему и какие нам необходимо сделать выводы...

... Итак, осенью 2020 года в историю современной Армении была вписана одна из самых трагических ее страниц: Вооруженные силы Азербайджана с тяжелыми боями отбили пять районов, ранее принадлежавших Баку. Те самые районы, которые в середине 90-х, в ходе Карабахской войны, были взяты под контроль подразделениями Нагорно-Карабахской Республики. Сказать, что сегодня армяне всего мира испытывают глубокий шок от случившегося - это не сказать ничего... Ибо еще 25 лет назад, в начале 90-х, армия НКР воевала просто блестяще и была на голову выше противоборствующей стороны. Что же случилось осенью 2020 года? А все просто: причиной поражения стала преступная деятельность руководства Еревана. Президенты Армении (НКР) не могли не понимать, что рано или поздно им придется воевать с Азербайджаном. И если главным "богатством" Армении являются холодные скалы, то Азербайджан славится несметными залежами нефти и газа. В такой ситуации Еревану в срочном порядке предстояло разработать стратегический план развития страны, привлечь инвестиции со всего мира, организовать свободную экономическую зону. Бедная природными ресурсами Армения могла бы стать местом сборки французских автомобилей, швейцарских часов, немецких холодильников. И мощная экономическая база позволила бы руководству Армении создать сильную, многочисленную армию, вооруженную самым современным оружием, но... Но вместо этого президенты страны - все до единого - безбожно грабили собственный народ и вынуждали простых граждан массово покидать пределы Армении в поискать лучшей доли. Вместо современного оружия, Минобороны вооружало свои подразделения приобретенными в РФ "лучшими образцами советского периода". Это были танки, БТРы, БМП, орудия, минометы, радиостанции, разработанные в 50-е, 60-е и 70-е гг. ХХ века... В современном бою невозможно победить, выставив на танкоопасном направлении взвод противотанковых ружей "ПТРД" или отделение гранатометчиков "РПГ-7". Сегодня танки уничтожают современными системами "Джавелин" или "Корсар". Но почти три десятка лет руководство Армении не задумывалось об этом. А преступно уповало на "надежное плечо старшего брата" - на огневую мощь 102 российской военной базы, дислоцированной вблизи Еревана. И осенью 2020 года Путин продемонстрировал и шокированной Армении, и всему миру, что не такой уж он и старший брат. И не так уж надежно его "сильное плечо"...

А теперь вернемся к Украине. Ибо Петр Порошенко и Владимир Зеленский давно завели всех нас в тот самый страшный тупик - в карабахский. Шесть лет назад Россия начала военную агрессию против Украины. И все шесть действия Порошенко, а затем Зеленского были аналогичны вероломной политике всех президентов современной Армении. Все шесть лет И Петр Алексеевич, и Владимир Александрович, наивно предвкушали и предвкушают "глобальную помощь старшего брата". Но Запад весьма сдержанно проявляет к нам свою любовь. И в подтексте кредитования, и разделе санкций, и в вопросе поставок современных видов вооружений. Уже давно стало очевидным, что в случае полномасштабной войны с РФ, Украина, вопреки условиям Будапештского меморандума, останется один на один с обезумевшим агрессором. Может ли Украина нанести военный урон России? Могут ли ВСУ победить армию Путина? Разумеется - нет. Но противостоять ей - вполне под силу украинским бригадам, оснащенным последними разработками военной науки. Увы, никаких разработок нет и в помине и все, чем может похвастаться Главнокомандующий № 5 - это "чудо ХХI века" - разработанный в 2015 году 120 мм миномет "Молот". Тот самый, у которого в момент выстрела регулярно разрывается ствол и поражает осколками всех членов расчета. Вместо современных беспилотников, противотанковых комплексов и тактических ракет, за пять лет своего президентства, "шоколадный заяц" удосужился создать лишь один ущербный миномет... Главнокомандующий № 6 "пошел еще дальше": при комике не создано даже банальной пуговицы для униформы. А знаменитый оборонный завод "ЮМЗ" функционирует один день в неделю. При Порошенко Украина "удостоилась" статуса самой бедной страны Европы. А у нищего государства практически нет шансов дать по зубам мощному противнику. Шесть лет подряд руководство Украины фактически выдавливает за рубеж самое трудоспособное население. Каждый месяц Батькивщину покидают от 50 000 до 100 000 украинцев. И потому уже давно существует проблема с призывом в ВСУ. Коррупция съедает государство изнутри, как саркома... Невозможно создать мощную армию и разработать современной оружие в стране, в которой бюджет разворован до такой степени, что нет денег просто на закупку кислорода в период пандемии...Порошенко и Зеленский привели Украину к гибели карабахским коридором. Армяне Карабаха были мотивированы воевать, но у них не было достойного оружия. Штабы карабахских подразделений были готовы разрабатывать тактические операции, но им не хватало человеческого ресурса. Ибо потенциальные воины в момент начала наступления азербайджанской армии, трудились в Украине, РФ, Польше... В самый критический момент военного противостояния 2020 года Никол Пашинян получил нож в спину от главного стратегического партнера: Путин не стал помогать своему союзнику...

... Хозяин Кремля наверняка сделал выводы из случившегося. Он воочию увидел, как позорно проигравший когда-то Азербайджан, но изрядно раздобревший на нефтедолларах и создавший за истекшие 25 лет современную армию, сумел сломать яростное сопротивление хорошо обученной, мотивированной, дисциплинированной, но малочисленной и плохо вооруженной армии Нагорного Карабаха. Армии, от которой в последний момент он, его могучий союзник, отвернулся. Благодаря "усилиям" Порошенко и Зеленского - в случае полномасштабной войны - Украину может ожидать участь Нагорного Карабаха... Эх, сделать бы вывод еще и главному режиссеру прикольных украинских "видосиков"...

Артур Балаев, писатель лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"