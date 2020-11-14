Ресторани у центрі Києва приймають відвідувачів

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Журналісти зауважили, що карантин вихідного дня цікавий не всім бізнесменам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, заступницйя головного редактора видання «Старна» Світлана Крюкова повідомила у соцмережі, що у перший же день карантину вихідного дня вона навідалась в один із столичних ресторанів.
«Випила шикарної кави. У ресторані в центрі Києва. Теплий, атмосферний ресторан. Прочитала за кавою пост Уманського про картель з 6 компаній, які нескінченно виграють тендер на Велике будівництво і наварюють ціни через субпідряд. З ковідного фонду», - зазначила вона.
Крюкова додала, що збирається навідатись в наступний ресторан, щоб перекусити.
«Ще один чудовий заклад сміливих хлопців, які забили болт на групу чиновників, не в змозі навести порядок у власній голові. Ось офіціант приносить другу чашку - від закладу. Відчувається в цьому напої дух свободи і бажання не підкорятися бездумним управлінським заборонами і фарисейству влади», - додала журналістка.
Выпила шикарный кофе. В ресторане в центре Киева. Тёплый, атмосферный ресторан. Прочла за кофе пост Уманского про...Опубликовано Svetlana Kryukova Суббота, 14 ноября 2020 г.
Так, підсумовуючи, вона зазначила, що «карантин вихідного дня поламався».
14:37: Відкрите кафе дорівнює життю одного українця - Степанов
13:16: У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко
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