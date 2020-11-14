Ресторани у центрі Києва приймають відвідувачів

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 15:03

Журналісти зауважили, що карантин вихідного дня цікавий не всім бізнесменам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, заступницйя головного редактора видання «Старна» Світлана Крюкова повідомила у соцмережі, що у перший же день карантину вихідного дня вона навідалась в один із столичних ресторанів.

«Випила шикарної кави. У ресторані в центрі Києва. Теплий, атмосферний ресторан. Прочитала за кавою пост Уманського про картель з 6 компаній, які нескінченно виграють тендер на Велике будівництво і наварюють ціни через субпідряд. З ковідного фонду», - зазначила вона.

Крюкова додала, що збирається навідатись в наступний ресторан, щоб перекусити.

«Ще один чудовий заклад сміливих хлопців, які забили болт на групу чиновників, не в змозі навести порядок у власній голові. Ось офіціант приносить другу чашку - від закладу. Відчувається в цьому напої дух свободи і бажання не підкорятися бездумним управлінським заборонами і фарисейству влади», - додала журналістка.

Выпила шикарный кофе. В ресторане в центре Киева. Тёплый, атмосферный ресторан. Прочла за кофе пост Уманского про... Опубликовано Svetlana Kryukova Суббота, 14 ноября 2020 г.

Так, підсумовуючи, вона зазначила, що «карантин вихідного дня поламався».