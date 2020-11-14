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Відкрите кафе дорівнює життю одного українця - Степанов

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 14:37
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Відкрите кафе дорівнює життю одного українця - Степанов

Міністр придумав, як втішити бізнесменів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, в Україні стартував карантин вихідного дня. У зв’язку з цим міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до бізнесменів, чиї заклади у вихідні повинні бути закриті.

«Якщо ви закрили свій ресторан, своє кафе і не працюєте в суботу та неділю, думайте про те, що ви точно в цьому випадку врятуєте життя однієї людини», - порадив Степанов під час брифінгу.

За його словами, тим часом Кабмін подумає над розробкою механузму підтримки підприємців.

 

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