Відкрите кафе дорівнює життю одного українця - Степанов 14:37
У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко 13:16
Карантин вихідного дня в Україні – Поліція виходить на «полювання» 10:19
Маску не ношу, депутати – мавпи: Єгорова про карантин вихідного дня 09:38
У другому кварталі 2020 року українці вирішили поберегти гроші 08:18
Стала відома вартість лікування Зеленського у «Феофанії» 14:54
Тут щось не так – Ілон Маск пройшов 4 тести на коронавірус 10:54
Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні 09:28
Міністр придумав, як втішити бізнесменів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, в Україні стартував карантин вихідного дня. У зв’язку з цим міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до бізнесменів, чиї заклади у вихідні повинні бути закриті.
«Якщо ви закрили свій ресторан, своє кафе і не працюєте в суботу та неділю, думайте про те, що ви точно в цьому випадку врятуєте життя однієї людини», - порадив Степанов під час брифінгу.
За його словами, тим часом Кабмін подумає над розробкою механузму підтримки підприємців.
14:37: Відкрите кафе дорівнює життю одного українця - Степанов
13:16: У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.