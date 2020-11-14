У Словаччині дозволили роботу театрів

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В країні спостерігається спад захворюваності на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що у Словаччині вирішили послабити карантин. Причина такого ходу подій – зменшення захворюваності на коронавірус. В результаті влада дала зелене світло роботі театрам, кінотеатрам та церквам. Однак з певними обмеженнями. Так, у ці заклади прийматимуть до 50% відвідувачів від загальної місткості.
За минулу добу у Словаччині виявили 1771 нового хворого на коронавірус. Разом з тим 2585 пацієнтів одужали.
13:16: У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко
10:19: Карантин вихідного дня в Україні – Поліція виходить на «полювання»
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