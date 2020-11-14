У Туреччині оштрафували Google на велику суму

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 13:53

Компанія вкотре скористалась монопольним становищем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google. А саме на 25 мільйонів доларів за домінування на ринку. Так, Google звинувачують у порушенні правил чесної конкуренції.

Також було встановлено, що Google несправедливо надавав переваги певним компаніям у формуванні відповідей на пошукові запити.

«Розміщення текстових оголошень у верхній частині загальних результатів пошуку з рекламою непевної та інтенсивної якості, вище результатів органічного пошуку, які не приносять їм прибутку від реклами, є порушенням закону», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в минулому році ЄК штрафувала Google на 1,69 млрд доларів за порушення антимонопольних правил ЄС щодо реклами.