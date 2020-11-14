У Туреччині оштрафували Google на велику суму

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Компанія вкотре скористалась монопольним становищем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google. А саме на 25 мільйонів доларів за домінування на ринку. Так, Google звинувачують у порушенні правил чесної конкуренції.
Також було встановлено, що Google несправедливо надавав переваги певним компаніям у формуванні відповідей на пошукові запити.
«Розміщення текстових оголошень у верхній частині загальних результатів пошуку з рекламою непевної та інтенсивної якості, вище результатів органічного пошуку, які не приносять їм прибутку від реклами, є порушенням закону», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в минулому році ЄК штрафувала Google на 1,69 млрд доларів за порушення антимонопольних правил ЄС щодо реклами.
13:16: У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко
10:19: Карантин вихідного дня в Україні – Поліція виходить на «полювання»
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