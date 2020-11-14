У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 13:16

Стало відомо, де не діятимуть обмеження щодо асортименту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, головний сантіраний лікар України Віктор Ляшко роз’яснив правила карантину вихідного дня. За його словами, українці можуть придбати непродовольчі товари. Однак у магазинах, де 60% товарів – продовольчі.

«До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць. Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу», - зазначив він.

Нагадаємо, Кабміном ухвалено карантин вихідного дня, який триватиме до 30 листопада з можливістю продовження.