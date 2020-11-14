Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні понад 12 тисяч нових хворих на COVID-19
  • Тут щось не так – Ілон Маск пройшов 4 тести на коронавірус
  • Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня

У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 13:16
Версія для друку
У карантин вихідного дня українці можуть придбати непродовольчі товари – Ляшко

Стало відомо, де не діятимуть обмеження щодо асортименту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, головний сантіраний лікар України Віктор Ляшко роз’яснив правила карантину вихідного дня. За його словами, українці можуть придбати непродовольчі товари. Однак у магазинах, де 60% товарів – продовольчі.

«До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць. Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу», - зазначив він.

Нагадаємо, Кабміном ухвалено карантин вихідного дня, який триватиме до 30 листопада з можливістю продовження.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції