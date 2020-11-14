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На Філіппінах зросла кількість жертв тайфуну Вамко

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 12:44
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На Філіппінах зросла кількість жертв тайфуну Вамко

Пошуково-рятувальна операція продовжується.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що кількість загиблих на Філіппінах в результаті дії тайфуну Вамко зросла до 53 людей. 22 людини вважаються зниклими безвісти в результаті повенів та зсувів. Про це повідомила Філіппінська національна поліція.

Нагадаємо, Вамко прорвався через головний острів Лусон із середи на четвер, 12 листопада.

Кількість жертв, швидше за все, зросте, оскільки рятувальники продовжують шукати зниклих.

 

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