Серіал «Друзі» продовжать знімати у 2021 році

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Про це повідомив один з головних героїв культового телесеріалу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що зйомки культового серіалу «Друзі» стартують у березні 2021 року. Про це повідомив один з акторів Метью Перрі, який виконує роль Чендлера Бінга.
Відповідне повідомлення він залишив у соцмережах. Зустріч «Друзів» триватиме близько години і транслюватиметься виключно на потоковій платформі HBO Max. Шість головних героїв шоу, а також творці Девід Крейн і Марта Кауффман, готові повернутися на маленькі екрани.
Нагадаємо, раніше зйомки серіалу відклались через панедемію коронавірусу.
Довідка: Американський серіал «Друзі» розпочався в 1994 році і закінчився через 10 років. Це одне з найпопулярніших телевізійних шоу усіх часів. Воно номінувалося на понад 60 нагород Еммі з чотирма перемогами.
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