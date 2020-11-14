У Львові припинили концерт «Бумбоксу»

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 11:38

Організатору заходу загрожує штраф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що у Львові поліція припинила концерт гурту «Бумбокс». Причина – порушення карантинних обмежень.

У прес-службі поліції Львівської області зазначили, що концерт проходив в одному з нічних клубів у п’ятницю ввечері. Як зазначається, захід проходив з порушенням протиепідемічних заходів.

Зокрема, відвідувачі не дотримувалися соціальної дистанції, деякі з них були без захисних масок. В результаті на організатора заходу склали протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей). Тепер йому загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн.