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Львів та Івано-Франківськ «скасували» вихідні дні

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 11:01
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Львів та Івано-Франківськ «скасували» вихідні дні

Туристичні міста не погодились на частковий локдаун.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що слідом за Львовом Івано-Франківська міська рада дала добро обходу карантину вихідного дня. Так, до кінця листопада субота та неділя вважатимуться робочими днями.

«Оголосити до 30 листопада на території Івано-Франківської міської територіальної громади робочими днями вихідні дні, суботу та неділю, для суб'єктів господарювання ...», - повідомив виконавчий комітет міськради Івано-Франківська.

Це означає, що поки в Україні протягом вихідних не працюватимуть заклади харчування, ТРЦ, басейни, заклади культури, спортзали, у Львові та Івано-Франківську це правило не діятиме.

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