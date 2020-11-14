Львів та Івано-Франківськ «скасували» вихідні дні

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що слідом за Львовом Івано-Франківська міська рада дала добро обходу карантину вихідного дня. Так, до кінця листопада субота та неділя вважатимуться робочими днями.
«Оголосити до 30 листопада на території Івано-Франківської міської територіальної громади робочими днями вихідні дні, суботу та неділю, для суб'єктів господарювання ...», - повідомив виконавчий комітет міськради Івано-Франківська.
Це означає, що поки в Україні протягом вихідних не працюватимуть заклади харчування, ТРЦ, басейни, заклади культури, спортзали, у Львові та Івано-Франківську це правило не діятиме.
10:19: Карантин вихідного дня в Україні – Поліція виходить на «полювання»
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