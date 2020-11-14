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Розсекреченням суб’єктів господарювання, які порушують карантин, будуть рейдерські групи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 листопада, в Україні діє карантин вихідного дня. У зв’язку з новими обмеженнями Нацполіція збільшить число рейдових груп. Останні перевірятимуть дотримання карантинних обмежень.
Глава Нацполіціі Ігор Клименко уточнив, що наразі близько тисячі рейдових груп виконуватимуть цю функцію. Однак їх кількість буде збільшено. Зокрема, будуть здійснюватися перевірки дотримання карантину вихідного дня суб'єктами господарювання.
Клименко також відзвітував про викриття порушень впродовж тижня.
«За тиждень розсекречено 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22 годин», - додав він.
До слова, поліція також проводитиме роз’яснювальні роботи населенню.
10:19: Карантин вихідного дня в Україні – Поліція виходить на «полювання»
09:38: Маску не ношу, депутати – мавпи: Єгорова про карантин вихідного дня
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