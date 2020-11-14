Маску не ношу, депутати – мавпи: Єгорова про карантин вихідного дня

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 09:38

Сніжана Єгорова вважає, що карантин вихідного дня вигідний владі, але не вигідний людям.

Новину передає «Преса України».

Українська телеведуча Сніжана Єгорова висловилась з приводу карантину вихідного дня. Виступаючи в ефірі телеканалу «Україна 24» в передачі «Ток-шоу №1», вона зазначила, що принципово не носить захисну маску. Також вона назвала депутатів «мавпами».

«Я особисто взагалі проти карантину, більш того, я принципово не ходжу в масці нікуди! Для того, щоб люди не хворіли і не вмирали, треба не в масках ходити, а піднімати систему медицини, щоб наші лікарі не виїжджали працювати в інші країни. Ми ходимо постійно по ефірах і сидимо там без масок, але якщо ми ще не здохли всі, значить і люди без масок виживуть. І не потрібно народ робити ідіотами, люди не ідіоти!» - наголосила вона.

Єгорова додала, що влада намагається знищити культуру та отримати вигоду для себе. Телеведуча згадала й про коронавірусний фонд, який був витрачений на так званий ремонт доріг.