В Україні понад 12 тисяч нових хворих на COVID-19

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Кількість нових хворих у карантин вихідного дня різко зросла.
Новину передає «Преса України».
Станом на ранок 14 листопада в Україні зафіксовано 525 176 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 12 524 нових хворих. Це черговий антирекорд за весь період спостереження.
Також за минулу добу помер 191 пацієнт, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 4953 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Києві - 1053, Запорізькій області – 805.
09:38: Маску не ношу, депутати – мавпи: Єгорова про карантин вихідного дня
08:18: У другому кварталі 2020 року українці вирішили поберегти гроші
14:54: Стала відома вартість лікування Зеленського у «Феофанії»
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