В Україні понад 12 тисяч нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 08:55

Кількість нових хворих у карантин вихідного дня різко зросла.

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 14 листопада в Україні зафіксовано 525 176 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 12 524 нових хворих. Це черговий антирекорд за весь період спостереження.

Також за минулу добу помер 191 пацієнт, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 4953 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Києві - 1053, Запорізькій області – 805.