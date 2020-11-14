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У другому кварталі 2020 року українці вирішили поберегти гроші

Аня Мартинюк 14 листопада 2020, 08:18
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У другому кварталі 2020 року українці вирішили поберегти гроші

Їх витрати скоротилися. 

Новину передає «Преса України».

У Держстаті повідомили, що українці почали менше витрачати. У другому кварталі 2020 року витрати домогосподарств склали 8505,7 гривень. У першому кварталі вони становили 8 951,2 гривні. Так, витрати українців скоротилися на 5%.

Уже традиційно найбільше грошей українці витрачають на їжу та харчування в закладах харчування - 48,2%. Уточнюється, що зі структури витрат на харчування 98,6% складають продукти, ще 1,4% - харчування поза домом.  

На непродовольчі товари витрати склали 22,9%, оплата послуг - 13,8%, особисте підсобне господарство - 2,6%.

 

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