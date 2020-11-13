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Стала відома вартість лікування Зеленського у «Феофанії»

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 14:54
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Стала відома вартість лікування Зеленського у «Феофанії»

На нього витрачають стільки ж, як на пересічного українця з коронавірусом. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, у скільки обходиться лікування президента України Володимира Зеленського, у якого виявили коронавірус. Так, головний лікар лікарні Ігор Семенов зазначив, бюджет на кожного госпіталізованого – близько 7800 грн в день.

Однак сума може змінюватися в залежності від перебігання хвороби.

«Для президента немає окремого бюджету. Він знаходиться рівно в тих же умовах, як і інші. Володимир Олександрович відчуває себе добре. Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання», - зазначив Семенов.

Нагадаємо, український лідер отримав позитивний результат тесту на коронавірус  9 листопада.

 

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