Стала відома вартість лікування Зеленського у «Феофанії»

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На нього витрачають стільки ж, як на пересічного українця з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, у скільки обходиться лікування президента України Володимира Зеленського, у якого виявили коронавірус. Так, головний лікар лікарні Ігор Семенов зазначив, бюджет на кожного госпіталізованого – близько 7800 грн в день.
Однак сума може змінюватися в залежності від перебігання хвороби.
«Для президента немає окремого бюджету. Він знаходиться рівно в тих же умовах, як і інші. Володимир Олександрович відчуває себе добре. Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання», - зазначив Семенов.
Нагадаємо, український лідер отримав позитивний результат тесту на коронавірус 9 листопада.
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